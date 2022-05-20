В Альметьевске пройдет Международная летняя школа для музыкантов

С 1 июня в Альметьевске стартует Международная летняя школа Play With Joy. В течение недели с детьми, обучающимися в детских музыкальных школах и школах искусств, а также со студентами музыкальных колледжей и вузов по классу струнно-смычковых инструментов будут заниматься ведущие преподаватели. Это педагоги из ССМШ при Санкт-Петербургской консерватории, которые проводят авторские курсы в Германии и Англии, а также артисты Удмуртской филармонии и ансамбля Nobilis.

«В проекте могут принять участие не только учащиеся и студенты, но и музыканты-любители, владеющие струнно-смычковыми инструментами, а также преподаватели в соответствующей категории. За неделю интенсивных занятий с использованием метода концентрированного обучения участники проекта разучат новые произведения в составе ансамбля или оркестра», – рассказала «Татар-информу» о концепции проекта гендиректор Автономной некоммерческой организации поддержки творческих инициатив «Образование и Культура: Новации и Открытия» Лилия Садриева.

Новшеством проекта этого года стало принятие заявок от учащихся и студентов-флейтистов. В проект уже включились желающие из Альметьевска, Азнакаево, Лениногорска, Нижнекамска, Бугульмы, Казани, Набережных Челнов, Камского Устья, Чебоксар.

После недели интенсивных занятий участники получат возможность выступить на отчетном концерте школы 7 июня, а лучшие номера будут включены в гала-концерт «Nobilis. Дети» 8 июня. Событие войдет в дни Международного фестиваля Екатерины Мечетиной «Притяжение Музыки».

Проект организован по гранту Президента РФ Владимира Путина на развитие гражданского общества.