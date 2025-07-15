В Альметьевске пройдет фестиваль уличной культуры «Свобода»

2 августа Индустриальный сквер Альметьевска превратится в пространство уличной культуры, где спорт, музыка, танцы и искусство объединятся в рамках фестиваля «Свобода». Организатором мероприятия выступает Экстрим-парк «УРАМ» при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть», фестиваль проводится в рамках республиканской программы «Лето в Татарстане».

На один день сквер станет точкой притяжения для райдеров, танцоров, баскетболистов и уличных художников из Альметьевска, Казани, Москвы и других городов России. Ожидается насыщенная программа, а общий призовой фонд соревнований составит 450 тысяч рублей.

Центральной частью фестиваля станут соревнования по экстремальным видам спорта. Участники будут бороться за призы в дисциплинах BMX, самокат и скейтбординг. Программа включает джем-сессии, заезды в разных возрастных категориях и конкурс на лучший трюк. Помимо соревнований, для зрителей пройдут мастер-классы от опытных спортсменов.

Отдельное внимание организаторы уделили уличным танцам — в течение дня будут проходить баттлы по брейкингу и all styles. За атмосферу на танцполе будут отвечать приглашенные диджеи и хореографы из Казани и Москвы.

Любительский турнир по баскетболу 3×3 соберет дворовые и городские команды. Матчи пройдут на оборудованной площадке, а организацией занимается Казанская баскетбольная лига «КазБас».

Гостей фестиваля также ждут творческие активности: граффити-зона с лайв-перформансами уличных художников, мастер-классы по кастомизации одежды и созданию аксессуаров, а также интерактивные стенды от партнеров и городских сообществ. На территории будет работать фуд-корт с участием локальных гастрономических брендов.

Весь день в сквере будет звучать музыка от локальных диджеев, а завершится фестиваль выступлением специального музыкального хедлайнера, имя которого организаторы пока держат в секрете.

Вход на фестиваль свободный. Актуальная информация и программа публикуются в Телеграм-канале.