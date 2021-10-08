В Альметьевске пройдет экскурсия по местам исчезнувших и сохранившихся объектов стрит-арт

Фото: арт-программа «Сказки о золотых яблоках»

9 октября для жителей Альметьевска состоится прогулка по работам паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». На этот раз участники экскурсии пройдут по местам исчезнувших и сохранившихся объектов, а также отправятся на поиски Трубадура. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила куратор гидов, создатель данной лаборатории Екатерина Удалова.

«Маршрут экскурсии пройдет по арт-объектам, которые созданы участниками лаборатории — жителями и художниками под руководством арт-команды „Фрукты“ по работам, которые называются „Орнаменты города“», — рассказала собеседница агентства.

Объекты стрит-арта расположены в том числе и в скрытых уголках города: трещинка на стене, ставшая трамплином для нарисованного мотоциклиста; небо на стене и дверь из мультфильма «Корпорации монстров», изображенная на трансформационной будке; нюхль (мифическое существо из фильма «Фантастические твари и где они обитают»), поселившийся со своими сокровищами в кирпичной кладке. Горожане совместно с творческой командой по-новому взглянули на улицы города и показали свое видение обычных деталей.

Однако срок жизни стрит-арта непредсказуем. Некоторые работы закрашивают. Так попрощались с Трубадуром, дверью из мультфильма «Корпорация монстров» и работой «Сказки о золотых...», «Мотоциклист» также покидал город, но автор вернул этого героя. Также экскурсанты посетят арт-объекты «История происхождения нефти», «Майнкрафт» и другие. Секретные работы лаборатории уличного искусства «Орнаменты города» покажет гид по сказкам Лилия Симонова.

Во время экскурсии жители Альметьевска также выскажут свое мнение, стоит ли дарить работам новую жизнь и восстанавливать их, полюбились ли проекты жителям, нравятся ли им такие детали любимого города.

Желающие посетить экскурсию должны зарегистрироваться, а затем прийти на встречу по адресу: ул. Бигаш, 123, рядом с муралом «Пять чайников». Начало экскурсии — в 11.00.

«Вход на экскурсию ограничен. В событии может принять участие только десять человек с учетом всех рекомендованных норм Роспотребнадзора. Необходимо воспользоваться санитарными масками и соблюдать социальную дистанцию. Пешая прогулка состоится по улицам города», — подытожила собеседница агентства.