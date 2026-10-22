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СВО 22 октября 2026 13:01

В Альметьевске продолжается отбор на военную службу по контракту

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В Альметьевске продолжается отбор на военную службу по контракту
Фото предоставлено Еленой Бауэр
В Альметьевском районе РТ продолжается набор на военную службу по контракту. Кандидаты могут выбрать специальность с учетом образования, опыта и навыков – от водителя и повара до оператора беспилотных систем. Об этом рассказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Радик Авхадиев.

Перед отправкой к месту службы кандидаты проходят медицинское освидетельствование, сдают необходимые анализы и проходят профессиональный психологический отбор.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Для тех, у кого нет опыта срочной службы, предусмотрена подготовка продолжительностью от двух недель до месяца. Военнослужащие с опытом также могут восстановить и закрепить свои навыки.

По словам Авхадиева, единовременная выплата при заключении контракта в Татарстане составляет 2,9 млн рублей: 2,5 млн рублей от республики и 400 тыс. рублей от Министерства обороны России. Ежемесячное денежное довольствие начинается от 200 тыс. рублей.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Отдельное направление набора – войска беспилотных систем, где востребованы операторы дронов и БПЛА. Контракт для службы в этих подразделениях заключается на один год. По окончании срока военнослужащий может уволиться.

На контрактную службу принимают граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Обратиться в пункт отбора могут жители Татарстана и других регионов России.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Военный комиссариат Альметьевска:

  • Адрес: ул. Ризы Фахретдина, 11а
  • Телефоны для справок:+7 (902) 711-00-11, +7 (902) 711-12-11
  • При обращении необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН и военный билет, если он есть.
Материал подготовлен при участии Елены Бауэр
#СВО
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