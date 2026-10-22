В Альметьевске продолжается отбор на военную службу по контракту

Перед отправкой к месту службы кандидаты проходят медицинское освидетельствование, сдают необходимые анализы и проходят профессиональный психологический отбор.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Для тех, у кого нет опыта срочной службы, предусмотрена подготовка продолжительностью от двух недель до месяца. Военнослужащие с опытом также могут восстановить и закрепить свои навыки.

По словам Авхадиева, единовременная выплата при заключении контракта в Татарстане составляет 2,9 млн рублей: 2,5 млн рублей от республики и 400 тыс. рублей от Министерства обороны России. Ежемесячное денежное довольствие начинается от 200 тыс. рублей.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Отдельное направление набора – войска беспилотных систем, где востребованы операторы дронов и БПЛА. Контракт для службы в этих подразделениях заключается на один год. По окончании срока военнослужащий может уволиться.

На контрактную службу принимают граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Обратиться в пункт отбора могут жители Татарстана и других регионов России.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Военный комиссариат Альметьевска: