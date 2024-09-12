news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 сентября 2024 15:00

В Альметьевске приступили к ремонту семи спортплощадок за 7 млн рублей

Скопировать ссылку
В Альметьевске приступили к ремонту семи спортплощадок за 7 млн рублей

В Альметьевске приступили к ремонту 7 спортивных площадок. Объекты обновят на проспекте Строителей, 9б и улицах Советская, 153-155; Бигаш, 131; Ленина, 123; Мира, 5; Сулеймановой, 5, 7 и Тельмана, 51.

Ранее были проведены торги, определен подрядчик, который уже приступил к работам. В настоящее время ведутся работы по обновлению освещения. Далее приступят к замене покрытия и ограждений.

Завершить работы планируется в этом году.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, из местного бюджета на эти цели выделено 7 млн рублей по инициативе главы района Тимура Нагуманова.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#альметьевский район #спортивная площадка #ремонт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100