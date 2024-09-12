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В Альметьевске приступили к ремонту семи спортплощадок за 7 млн рублей
В Альметьевске приступили к ремонту 7 спортивных площадок. Объекты обновят на проспекте Строителей, 9б и улицах Советская, 153-155; Бигаш, 131; Ленина, 123; Мира, 5; Сулеймановой, 5, 7 и Тельмана, 51.
Ранее были проведены торги, определен подрядчик, который уже приступил к работам. В настоящее время ведутся работы по обновлению освещения. Далее приступят к замене покрытия и ограждений.
Завершить работы планируется в этом году.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, из местного бюджета на эти цели выделено 7 млн рублей по инициативе главы района Тимура Нагуманова.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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