В Альметьевске приступили к ремонту семи спортплощадок за 7 млн рублей

В Альметьевске приступили к ремонту 7 спортивных площадок. Объекты обновят на проспекте Строителей, 9б и улицах Советская, 153-155; Бигаш, 131; Ленина, 123; Мира, 5; Сулеймановой, 5, 7 и Тельмана, 51.

Ранее были проведены торги, определен подрядчик, который уже приступил к работам. В настоящее время ведутся работы по обновлению освещения. Далее приступят к замене покрытия и ограждений.

Завершить работы планируется в этом году.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, из местного бюджета на эти цели выделено 7 млн рублей по инициативе главы района Тимура Нагуманова.