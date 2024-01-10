В Альметьевске приставы помогли фирме получить 3,5 млн рублей за выполненные работы

В Альметьевске приставы помогли фирме получить деньги за выполненные работы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Организация выполнила работы по соглашению со строительной компанией, но оплату за свои услуги так и не получила. Тогда подрядчик обратился в суд РТ, который вынес решение о взыскании долга со стройфирмы в размере 3,3 млн рублей и более 180 тысяч рублей неустойки.

Пристав-исполнитель вручила представителю должника постановление о возбуждении исполнительного производства. У руководства компании было 5 дней на погашение долга, но деньги не были перечислены.

Тогда судебный пристав-исполнитель отправила запросы в банковские учреждения, и в одном из них обнаружился счет должника. Пристав вынесла постановление об обращении взыскания долга и деньги были перечислены взыскателю.

