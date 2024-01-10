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В Альметьевске приставы помогли фирме получить 3,5 млн рублей за выполненные работы
В Альметьевске приставы помогли фирме получить деньги за выполненные работы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Организация выполнила работы по соглашению со строительной компанией, но оплату за свои услуги так и не получила. Тогда подрядчик обратился в суд РТ, который вынес решение о взыскании долга со стройфирмы в размере 3,3 млн рублей и более 180 тысяч рублей неустойки.
Пристав-исполнитель вручила представителю должника постановление о возбуждении исполнительного производства. У руководства компании было 5 дней на погашение долга, но деньги не были перечислены.
Тогда судебный пристав-исполнитель отправила запросы в банковские учреждения, и в одном из них обнаружился счет должника. Пристав вынесла постановление об обращении взыскания долга и деньги были перечислены взыскателю.
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