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В Альметьевске при ремонте школы отреставрируют уникальную скульптуру «Пионеры»
В этом году в Альметьевском районе Татарстана организован капитальный ремонт в Новокашировской школе. Здесь решили сохранить уникальные архитектурные элементы, такие как монумент «Пионеры», который был установлен в 1973 году в честь открытия школы. Эта скульптура является культурным наследием и будет отреставрирована, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.
Большая часть работ в основном здании школы уже выполнена — заменены окна, напольное покрытие, система отопления и канализация.
Особое внимание было уделено усилению конструкции здания школы. Завершаются работы по обновлению фасада, рабочие приступают к внутренней отделке второго этажа. Активно ведутся работы по строительству спортивного блока. Здания соединит теплый переход.
После завершения основных работ специалисты приступят к благоустройству территории.
Ремонт всех школ в городе и районе планируется завершить к 1 сентября. В этом году капитальной реконструкции подвергнется лицей №2 в Альметьевске, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
В прошлом году, в День знаний, в Альметьевске открыли обновленную школу №1 имени М. К. Тагирова, рассчитанную на 990 учеников. Реконструировать старейшее учебное заведение Альметьевска и создать современный общеобразовательный комплекс было решено по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. После ремонта учреждение получило статус лицея.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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