Общество 11 августа 2025 14:55

В Альметьевске преобразили монумент, посвященный добыче трехмиллиардной тонны нефти

В Альметьевске преобразили один из ключевых символов города – монумент «Нефти», посвященный добыче трехмиллиардной тонны нефти.

Вокруг памятника появилась современная подсветка, подчеркивающая его масштаб и создающая особую атмосферу в вечернее время. Также полностью обновили плиточное покрытие.

Как уточнили в пресс-службе Альметьевского района, работы проведены в рамках программы по реставрации памятников нефтяной отрасли Татарстана. Помимо этого монумента, в Альметьевске обновили еще шесть памятников, а по всей республике – несколько десятков объектов.

Монумент был установлен в 2007 году на пересечении улицы Ленина и проспекта Строителей. Его авторами стали скульптор Данислав Юсупов и художник Рафаэль Курамшин.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

