Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

В Альметьевске представили новое издание повести Сажиды Сулеймановой «Дикая рябина». Презентация книги состоялась 3 октября в Молодежном центре после возложения цветов к памятнику татарской поэтессе.

Директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова рассказала, что с идеей переиздать произведение к издательству обратился сын Сажиды Сулеймановой Анвар Маликов.

«При переиздании мы собрали произведение на татарском и русском языках в одной книге. В татарской версии восстановили отдельные отрывки авторской рукописи, которые ранее не публиковались. А новый перевод для русскоязычных читателей подготовил сам Анвар Маликов», – рассказала она.

Повесть «Дикая рябина» содержит много автобиографических элементов. Как и главная героиня Бибиса, Сажида Сулейманова в последние годы жизни боролась с онкологическим заболеванием. В произведении рассказывается о судьбах талантливого хирурга-экспериментатора, театральной звезды Бибисы, молодого онколога и их коллег. В первой части повести основное внимание уделено любви, работе и личным отношениям, во второй – борьбе с онкологическим заболеванием.

«Эта тема не чужда татарской литературе. Например, есть произведение Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». Но Сажида Сулейманова глубже раскрывает отношения врачей между собой, их тонкости. В произведении речь идет о человечности. Человек даже в таком тяжелом состоянии, когда ему угрожает смерть, стремится жить. Благодаря этому свету повесть заняла свое место в татарской литературе», – отметил председатель Союза писателей Татарстана, народный поэт Ркаил Зайдулла.

Кроме того, продолжается работа над документально-художественным фильмом «Сажида», посвященным поэтессе. По словам режиссера Александра Далматова, съемочной группе осталось работать еще шесть-семь дней, после чего съемки в октябре завершатся. Во время мероприятия гостям также показали отрывок из фильма.

Камиля Билалова