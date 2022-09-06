В Альметьевске праздники обновленных дворов отложили до бабьего лета

В Альметьевске праздники обновленных объектов, реконструированных по президентской программе «Наш двор», отложили до «бабьего лета». Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Во всех завершенных дворах мы договорились, что будем проводить праздники. Однако в связи с тем, что погода в последние дни ухудшилась, возможны осадки и стало холодно, мы решили притормозить проведение этих праздников. Мы возобновим их, когда будет ожидаемое всеми бабье лето. В любом случае это скоро случится», — отметил градоначальник.

При этом если ремонт во дворе завершен, и жильцы хотят провести праздники, не дожидаясь тепла, они могут сообщить в администрацию о своем намерении. Праздник может быть организован, в том числе и в выходные. «Практика этих событий хорошая, людям нравится. Это прекрасная возможность пообщаться со своими соседями», — добавил спикер.

На сегодняшний день в 63 дворах завершены все работы на 100%. В 15 дворах работы продолжаются. В 2022 году в районе будут благоустроены 78 дворов.