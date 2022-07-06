В Альметьевске праздничный намаз на Курбан-байрам прочитают на городском стадионе

Торжественная праздничная молитва, посвященная Курбан-байраму, в Альметьевске состоится 9 июля на городском стадионе по адресу: ул. Белоглазова, 62а. Место проведения молитвы перенесено из-за ремонта центральной мечети. Об этом в прямом эфире рассказал глава района Тимур Нагуманов.

«Уже второй год подряд мы проводим тут праздничную молитву: место очень удачное, хорошее, комфортное, тем более погода располагает. В 4.00 начнется чтение Корана и дуа, в 4.20 — праздничные поздравления, в 4.25 — праздничная проповедь, в 4.40 — праздничная молитва», — сообщил подробности мэр города.

На площадке возле экстрим-парка напротив водохранилища будет организована единственная в городе площадка для жертвоприношения животных. Она будет работать в течение двух дней — 9 и 10 июля. По традиции жертвой для Курбан-байрама может быть баран, верблюд или корова. «При этом важно понимать, что принесенное в жертву мясо в первую очередь предназначено для милостыни, для угощения близких и друзей», — напомнил руководитель муниципалитета.

Кроме того, 10 июля в центральном парке пройдет ряд мероприятий Курбан-байрама как семейного праздника: детские игры и плов ждут гостей.