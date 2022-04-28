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Ру Тат
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Происшествия
28 апреля 2022  20:23
Павел Климчак

В Альметьевске пожарные тушат загоревшийся коптильный цех

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В Альметьевске на улице Первомайской произошел пожар в коптильном цеху, пристроенном вплотную к оптовому складу. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в 19.21.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

На место прибыли пожарные, они тушат возгорание площадью 60 квадратных метров. Около восьми часов вечера им удалось потушить пожар. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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