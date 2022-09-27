В Альметьевске пожарные спасли мужчину из задымленного подвала жилого дома

Пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Шевченко в Казани. В подвале дома загорелись различные вещи. Об инциденте сообщили в 18.18 по номеру вызова пожарной охраны 101.

На место оперативно подъехали пожарные. До их прибытия из дома эвакуировались 27 жильцов.

Во время тушения огня пожарные спасли из сильно задымленного подвала мужчину. Его с ожогами доставили в местную больницу.

Через несколько минут возгорание полностью потушили. Причина случившегося выясняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.