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Происшествия 3 января 2024 14:09

В Альметьевске пожар в квартире начался из-за короткого замыкания гирлянды

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Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек на улице Гафиатуллина в Альметьевске поступило вчера вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в квартире на первом этаже загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание елочной электрогирлянды на искусственной елке.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#пожар
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