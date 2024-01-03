В Альметьевске пожар в квартире начался из-за короткого замыкания гирлянды

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек на улице Гафиатуллина в Альметьевске поступило вчера вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в квартире на первом этаже загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание елочной электрогирлянды на искусственной елке.