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В Альметьевске пожар в квартире начался из-за короткого замыкания гирлянды
Сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек на улице Гафиатуллина в Альметьевске поступило вчера вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в квартире на первом этаже загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем. В результате никто не пострадал.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание елочной электрогирлянды на искусственной елке.
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