Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевске появятся специализированные площадки для выгула и дрессировки собак
Альметьевск присоединился к созданию dog-friendly среды, в нефтеграде планируется оборудовать специализированные территории для выгула, дрессировки и игр с собаками. Об этом во время прямого эфира заявил глава района Тимур Нагуманов.
По его словам, дог-френдли среда — это одно из направлений развития инфраструктуры. На днях Институт развития городов РТ презентовал в Альметьевске новый проект «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным в Республике Татарстан».
Учитывая инфраструктуру города, на основании предложенных муниципалитетом возможных территорий институтом было выбрано несколько эскизов площадок различного функционала. Проект включает в себя не просто реализацию площадки для дрессировки и выгула, но и ее активацию и тематическую наполненность.
«Выбрали несколько перспективных территорий, где в дальнейшем планируем размещать площадки. Мы понимаем, что такие площадки должны быть в каждом микрорайоне. Однако, к сожалению, наши микрорайоны запроектированы так, что санитарные нормы не позволяют размещать площадки для выгула собак. Должно быть определенное расстояние от жилья», — прокомментировал Нагуманов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»