В Альметьевске появятся специализированные площадки для выгула и дрессировки собак

Альметьевск присоединился к созданию dog-friendly среды, в нефтеграде планируется оборудовать специализированные территории для выгула, дрессировки и игр с собаками. Об этом во время прямого эфира заявил глава района Тимур Нагуманов.

По его словам, дог-френдли среда — это одно из направлений развития инфраструктуры. На днях Институт развития городов РТ презентовал в Альметьевске новый проект «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным в Республике Татарстан».

Учитывая инфраструктуру города, на основании предложенных муниципалитетом возможных территорий институтом было выбрано несколько эскизов площадок различного функционала. Проект включает в себя не просто реализацию площадки для дрессировки и выгула, но и ее активацию и тематическую наполненность.

«Выбрали несколько перспективных территорий, где в дальнейшем планируем размещать площадки. Мы понимаем, что такие площадки должны быть в каждом микрорайоне. Однако, к сожалению, наши микрорайоны запроектированы так, что санитарные нормы не позволяют размещать площадки для выгула собак. Должно быть определенное расстояние от жилья», — прокомментировал Нагуманов.