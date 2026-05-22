Общество 22 мая 2026 12:24

В Альметьевске появятся остановки с USB-зарядками и видеонаблюдением

В Альметьевске установят 19 новых остановочных павильонов, выполненных по единому дизайн-коду. Новая концепция предусматривает не только защиту пассажиров от дождя и снега, но и создание полноценного элемента городской навигации и комфортной среды. Все павильоны будут выполнены в едином архитектурном стиле с интегрированными навигационными элементами, стандартизированными схемами размещения расписаний, карт и другой важной информации.

Внутри остановок установят современные информационные лайтбоксы с актуальным расписанием автобусов и QR-ссылкой на сервис «Яндекс.Транспорт». Для удобства жителей и гостей города также разместят карты с обозначением ключевых объектов Альметьевска.

Кроме того, новые павильоны оборудуют USB-разъемами для зарядки смартфонов и системами видеонаблюдения для защиты от вандализма.

Напомним, в прошлом году в Альметьевске уже заменили 16 остановочных павильонов. Работы по обновлению городской инфраструктуры продолжатся в рамках республиканской программы развития дорожной сети и при поддержке инвесторов.

Жителей города призвали бережно относиться к новым объектам городской среды и сохранять инфраструктуру, которая делает Альметьевск комфортнее.

#альметьевкский район
