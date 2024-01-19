В Альметьевске появится подземный паркинг и новый пеший сквер

На сходе граждан в Альметьевске глава муниципального образования Тимур Нагуманов рассказал о планах по благоустройству микрорайона «Алсу». В своем выступлении на отчетном собрании ТОС № 24 он заметил, что очень хочется иметь рядом благоустроенные дворы и общественные пространства.

Так, планируется строительство подземной парковки в микрорайоне «Алсу», которая поможет решить острую проблему нехватки парковочных мест на территории микрорайона. Также в микрорайоне появится новое общественное пространство.

«По генеральному плану мы рассматриваем место между улицами Рауиса Гареева и проспектом Строителей, где в перспективе будет располагаться пеший сквер. Но для того, чтобы начать его проектировать, нам нужно дождаться завершения строительства всех многоквартирных домов», — сказал глава.

Нагуманов подчеркнул, что данные планы — это перспектива нескольких ближайших лет, в дальнейшем начнется проектирование и включение в федеральные и республиканские программы для создания здесь комфортной благоустроенной среды.

В пресс-службе «Татар-информу» уточнили, что проект будет реализован в ближайшие 3-4 года. В этом же году начнется благоустройство второй очереди Альметьевского водохранилища. Как ранее заявила директор Института развития городов Наиля Зиннатуллина, это амбициозный проект не только для района, но и для всего Татарстана.

Сходы граждан в Альметьевском районе стартовали 16 января, а завершатся 2 февраля.