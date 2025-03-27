В Альметьевске появится первая смотровая вышка для наблюдения за пернатыми
Альметьевск пополнится новым объектом для любителей природы и орнитологов — на территории городского водохранилища обустраивают смотровую вышку для наблюдения за птицами.
Новая смотровая площадка представляет собой внушительное сооружение: ее высота составляет 4 метра. Конструкция устойчиво стоит на винтовых сваях, обеспечивая посетителям безопасный и комфортный обзор.
В настоящее время остаются небольшие доработки: как только почва окончательно просохнет, будет завершено благоустройство прилегающей территории.
Орнитологи подчеркивают, что апрель — наиболее благоприятное время для изучения поведения пернатых.
Напомним, что благоустройство территории водохранилища реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и финансовой помощи нефтяников.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ