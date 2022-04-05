В Альметьевске появится новый жилой район, который станет целым экополисом. Рендерами в своем Telegram-канале поделился главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов.

Участок под строительство выделен на площади 18 гектар. Он расположен на юго-западе нефтеграда вдоль улицы Объездная и вплотную примыкает к зеленой зоне. Такая тесная связь городского пространства и леса легла в основу концепции застройки. Экополис станет «городом в городе» со своей внутренней инфраструктурой и необходимыми сервисами.

По словам архитектора, планировочная структура представляет собой компактную квартальную застройку с закрытыми от проезда автомобилей внутренними дворами. Парковочные места расположены по периметру кварталов, а для удобства будущих жильцов входные зоны в секции будут с двусторонней ориентации.

Основная часть жилой застройки будет девятиэтажной, а угловые секции на первой линии застройки будут представлены шестнадцатиэтажными доминантами. По мнению Антона Севастьянова, корпуса разной этажности создают образ защищенного квартала, сохраняя при этом визуальную связь между улицей и двором.

Помимо секционной застройки, появится новый для Альметьевска формат жилья — урбан вилла. Это среднеэтажный дом с одним подъездом, из плюсов — малое соседство. На этаже расположено всего две-три квартиры. Эти дома расположены в глубине района максимально близко к лесной зоне. Так, создается полное ощущение проживания за городом, рядом с природой, без шума и суеты. Всего планируется построить порядка 440 таких квартир.

Между зеленым массивом и жилыми кварталами через всю территорию запроектирован широкий внутренний бульвар — центральное общественное пространство, на которое вынесены все шумные активности, в том числе спортивные площадки, игровые пространства, большой амфитеатр для локальных мероприятий. Лесная территория будет благоустроена без ущерба для деревьев, здесь появятся пешеходные прогулочные экотропы с покрытием и освещением.

Также в районе будет возведена общеобразовательная школа на 1,2 тыс. мест и два детских садов. Предполагается, что школа будет расположена на периферии участка, для того чтобы не загружать внутреннюю территорию дополнительным автомобильным трафиком. Магазины, кафе и различные сервисы расположатся на первых этажах жилых домов.

Проект разработан компанией АСПЭК-Домстрой, которая специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов города Ижевска. Компания начала свою деятельность 16 лет назад.