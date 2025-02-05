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Общество 5 февраля 2025 13:51

В Альметьевске появится «лазерный» пешеходный переход – видео

В Альметьевске появится «лазерный» пешеходный переход – видео

В Альметьевске запускают пилотный проект, который стал возможен благодаря инициативе горожан. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в ноябре 2024 года на «Хакатоне» альметьевцы предложили свои идеи для улучшения городской среды, среди которых было и использование лазерной проекции на пешеходных переходах.

Инициативу поддержала Гюзель Хабутдинова. Специалисты МУП «Светсервис» начали монтировать лазерную проекцию на нерегулируемом участке по улице Ленина.

Лазерные проекторы будут подсвечивать переход и сигнализировать водителям о необходимости снизить скорость. Технология обеспечивает хорошую видимость в темное время суток, при дожде, снеге и тумане. Проект предусматривает использование четырех лазерных проекторов: двух для создания зебры на четырехполосной дороге и еще двух – для предупреждения пешеходов надписью «Посмотри по сторонам».

В настоящее время изготавливается специальная линза для проектора. После ее получения будет выполнена установка, что позволит запустить проектор в работу. Проект будет тестироваться в течение трех месяцев, после чего его эффективность получит оценку.

Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#альметьевский район
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