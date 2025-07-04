news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 июля 2025 12:23

В Альметьевске появилась первая остановка по новому стандарту с зарядкой и навигацией

Читайте нас в
Телеграм
В Альметьевске появилась первая остановка по новому стандарту с зарядкой и навигацией

На остановке «13-я школа» в Альметьевске появился первый пилотный павильон, выполненный по современному дизайн-коду. Это не просто укрытие от дождя и снега, а полноценный элемент комфортной городской среды.

Обновленная концепция предполагает создание удобного, информативного и безопасного пространства для пассажиров. Все элементы – от размещения расписания до схем и карт – оформлены по единому стандарту, что делает навигацию в городе проще и понятнее.

Павильон выполнен в модульном формате, благодаря чему может быть адаптирован под различные локации. Внутри установлен информационный лайтбокс с актуальным расписанием автобусов и QR-кодом на сервис «Яндекс.Транспорт», а также карта с обозначением ключевых объектов города.

Кроме того, павильон оборудован системой видеонаблюдения и USB-портом для подзарядки мобильных устройств.

Власти Альметьевска просят жителей бережно относиться к новым элементам городской инфраструктуры – ведь именно такие инициативы делают городской облик современным, а повседневную жизнь комфортнее.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025