В Альметьевске появилась первая остановка по новому стандарту с зарядкой и навигацией

На остановке «13-я школа» в Альметьевске появился первый пилотный павильон, выполненный по современному дизайн-коду. Это не просто укрытие от дождя и снега, а полноценный элемент комфортной городской среды.

Обновленная концепция предполагает создание удобного, информативного и безопасного пространства для пассажиров. Все элементы – от размещения расписания до схем и карт – оформлены по единому стандарту, что делает навигацию в городе проще и понятнее.

Павильон выполнен в модульном формате, благодаря чему может быть адаптирован под различные локации. Внутри установлен информационный лайтбокс с актуальным расписанием автобусов и QR-кодом на сервис «Яндекс.Транспорт», а также карта с обозначением ключевых объектов города.

Кроме того, павильон оборудован системой видеонаблюдения и USB-портом для подзарядки мобильных устройств.

Власти Альметьевска просят жителей бережно относиться к новым элементам городской инфраструктуры – ведь именно такие инициативы делают городской облик современным, а повседневную жизнь комфортнее.