В Альметьевске после реконструкции заработал психолого-педагогический центр «Нур»

В Альметьевске центр психологической поддержки молодежи «Нур» начал свою работу в новом, современном здании площадью более 1 тыс. квадратных метров. Заведующий Центром психологической поддержки молодежи «Нур» Эльвира Чирикова рассказала, что центр работает по трем направлениям: это индивидуальная работа (консультирование), групповая работа и линия детского телефона доверия.

По словам заведующей, подростки зачастую обращаются с проблемами учебы, детско-родительских взаимоотношений, отношений со сверстниками, людей в возрасте от 18 до 35 лет волнуют проблемы ресурсного состояния, личностного роста, сложности отношений в паре.

«Здесь работают психологи с образованием, оказывают такие практики, как телесная, звуковая терапия, медитация, аэройога, арт- и фототерапия», — пояснила Чирикова в прямом эфире главы района Тимура Нагуманова.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, психологический центр оснащен современным оборудованием и охватывает методическим сопровождением педагогов района и Юго-Востока Республики Татарстан. Первый этаж отведен под групповые занятия, а цокольный — под индивидуальную работу и работу с малыми группами. При работе с людьми в арсенале психологов более 100 тест-систем, которые позволяют определить профпригодность как одного человека, так и целыми классами.

Психологический центр функционирует в Альметьевском районе с 1991 года. Педагоги оказывают бесплатную помощь молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

3 сентября открытие обновленного центра посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.