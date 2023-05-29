В Альметьевске после прокурорской проверки рабочим ПАТП выплатили 1 млн долга по зарплате

По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова сотрудники прокуратуры Татарстана провели проверку в АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Поводом для праверки стало обращение одного из работников ПАТП в центральный аппарат надзорного ведомства.

В процессе было установлено, что 374 работникам не заплатили за сверхурочную работу. Общая сумма долга составила 946 тысяч рублей. Выяснилось также, что работодатель направил в социальный фонд ложные данные о трудовом стаже работников.

В результате от гендиректора ПАТП потребовали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководителя предприятия привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и нарушение порядка, сроков предоставления сведений в Фонд пенсионного и соцстрахования РФ.

Благодаря вмешательству прокуратуры всем работникам выплатили компенсацию за сверхурочную работу, а их сведения о трудовом стаже были скорректированы.