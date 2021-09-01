В Альметьевске после капремонта открылись подростковые клубы «Графит» и «Вмоменте»

В Альметьевске после капитального ремонта в рамках республиканской программы открылись сразу два подростковых клуба — «Графит» и «Вмоменте». В церемонии открытия приняли участие министр по делам детей и молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и глава района Тимур Нагуманов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе главы Альметьевского района.

Клуб «Графит» располагается на первом этаже многоквартирного жилого дома и функционирует с 1965 года. Из республиканского бюджета на обновление учреждения было выделено 1,2 млн рублей и 400 тыс. — на укрепление материальной базы.

Теперь здесь будут заниматься юные художники в возрасте от 14 до 18 лет, развивать навыки ИЗО, графического дизайна, скетчинга, типографики, брендинга. Для уроков оборудованы кабинет для организационно-методической работы и проведения релакс-терапии, арт-студия для изучения художественного мастерства и студия графического дизайна для создания рисунков с помощью специальных планшетов.

Художественная мастерская дает возможность подросткам самостоятельно выбирать материалы, направление и технику изготовления рисунка, развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение. Педагоги проводят «Скетчинг-терапию» — на занятиях через практику быстрого наброска можно научиться рисовать легко и свободно, раскрепоститься и повеселиться. Техника скетчинга давно используется как основной инструмент для дизайнеров и тех, кому нужно быстро донести свои мысли и идеи другим с помощью рисунка.

Занятия в студии графического дизайна охватывают широкий диапазон тем и знаний в самых разных областях графического дизайна, в том числе в типографике, брендинге и разработке фирменных стилей.

«Графический дизайн — очень востребованное направление. Успехов вам, творческих побед», — пожелал учащимся Дамир Фаттахов.

Клуб «Вмоменте» открыт с 1976 года. «На его ремонт было освоено 2,6 млн рублей и 500 тыс. рублей — на укрепление материальной базы», — отметил источник.

Направление клуба — спортивно-оздоровительное, здесь подростки занимаются в арт-студии «Колибри», аэройоги на гамаках, оздоровительного фитнеса и хореографической студии.

«В студии аэройоги подростки занимаются строго под руководством и наблюдением тренера-преподавателя. Аэройога для подростков — очень популярное направление, она приносит огромную пользу как физическому, так и психологическому состоянию организма», — добавил источник.

Также в клубе имеется многофункциональный зал-трансформер — комната, которая представляет собой просторную игровую зону и зону отдыха, где подростки могут провести свой досуг в неформальной обстановке.

В их распоряжении находится игровое и музыкальное оборудование, аэрохоккей. Данный зал является мобильным и многофункциональным, в нем можно проводить обучающие тренинги, конференции, лектории.