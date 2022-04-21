Администрация Альметьевска отчиталась о восстановлении электроснабжения

В Альметьевске восстановлено электроснабжение — свет в домах нефтеграда погас из-за аварийного отключения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

На отключение света жители ряда домов стали жаловаться в социальных селах около часа назад. Так горожане писали, что света нет на ул. Ленина, Ризы Фахретдина, Советской, Герцена, Индустриальной, Валеева, Девонской и других.

Ряд домов пока остается без электричества. Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя электричества в Казани на полчаса была обесточена станция метро.