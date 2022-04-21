news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
21 апреля 2022  11:14
Эльза Кузнецова

Администрация Альметьевска отчиталась о восстановлении электроснабжения

news_top_970_100

В Альметьевске восстановлено электроснабжение — свет в домах нефтеграда погас из-за аварийного отключения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

На отключение света жители ряда домов стали жаловаться в социальных селах около часа назад. Так горожане писали, что света нет на ул. Ленина, Ризы Фахретдина, Советской, Герцена, Индустриальной, Валеева, Девонской и других.

Ряд домов пока остается без электричества. Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя электричества в Казани на полчаса была обесточена станция метро.

#альметьевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное