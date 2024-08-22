В Альметьевске полицейские задержали мужчину со свертками синтетики

В Альметьевске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали 32-летнего местного жителя с почти 60 граммами синтетики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

При проведении личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у мужчины синтетические наркотики массой 57,22 гр, а также электронные весы и упаковочный материал. При обыске квартиры, принадлежащей злоумышленнику, также были изъяты многочисленные пустые полимерные пакеты, магниты и три рулона изоленты.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.