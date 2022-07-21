news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 июля 2022  11:28
Полина Шевчук

В Альметьевске полицейские поймали таксиста, который вез деньги телефонным аферистам

news_top_970_100

В Альметьевске полицейские задержали 38-летнего таксиста, которого подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что водитель получил заказ к одному из домов по улице Клары Цеткин. Через некоторое время клиент попросил его зайти в квартиру и забрать пакет с деньгами. Таксист так и сделал. После чего поехал в ближайший ТЦ чтобы перевести деньги «клиенту».

Полицейские установили, что деньги таксисту передала пенсионерка якобы за спасение ее сына после ДТП.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

#МВД по РТ #аферисты в сети #телефонный мошенник
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100