В Альметьевске полицейские поймали таксиста, который вез деньги телефонным аферистам

В Альметьевске полицейские задержали 38-летнего таксиста, которого подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что водитель получил заказ к одному из домов по улице Клары Цеткин. Через некоторое время клиент попросил его зайти в квартиру и забрать пакет с деньгами. Таксист так и сделал. После чего поехал в ближайший ТЦ чтобы перевести деньги «клиенту».

Полицейские установили, что деньги таксисту передала пенсионерка якобы за спасение ее сына после ДТП.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

