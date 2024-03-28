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В Альметьевске полицейские накрыли наркопритон
В Альметьевске в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники по контролю за оборотом наркотиков задержали 51-летнего местного жителя, который использовал свою квартиру для употребления наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Оперативники установили, что мужчина постоянно предоставлял жилище для наркоманов. В квартире нашли посуду со следами наркотических веществ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Владельцу квартиры грозит до 4 лет колонии.
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