В Альметьевске полицейские накрыли наркопритон

В Альметьевске в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники по контролю за оборотом наркотиков задержали 51-летнего местного жителя, который использовал свою квартиру для употребления наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Оперативники установили, что мужчина постоянно предоставлял жилище для наркоманов. В квартире нашли посуду со следами наркотических веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Владельцу квартиры грозит до 4 лет колонии.