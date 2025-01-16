В Альметьевске поймали водителя, едва не устроившего ДТП из-за выезда на встречку

На днях в социальных сетях появился видеоролик, снятый одним из водителей Альметьевска. На видео запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля марки Opel. В кадре отчетливо видно, как водитель выезжает на встречную полосу движения и проезжает перекресток на красный сигнал светофора.

Видеоролик заинтересовал автоинспекторов. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, личность водителя установлена. В отношении него составлены административные материалы.