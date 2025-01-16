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Происшествия 16 января 2025 18:04

В Альметьевске поймали водителя, едва не устроившего ДТП из-за выезда на встречку

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На днях в социальных сетях появился видеоролик, снятый одним из водителей Альметьевска. На видео запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля марки Opel. В кадре отчетливо видно, как водитель выезжает на встречную полосу движения и проезжает перекресток на красный сигнал светофора.

Видеоролик заинтересовал автоинспекторов. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, личность водителя установлена. В отношении него составлены административные материалы.

#Альметьевск
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