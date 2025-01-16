Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевске поймали водителя, едва не устроившего ДТП из-за выезда на встречку
На днях в социальных сетях появился видеоролик, снятый одним из водителей Альметьевска. На видео запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля марки Opel. В кадре отчетливо видно, как водитель выезжает на встречную полосу движения и проезжает перекресток на красный сигнал светофора.
Видеоролик заинтересовал автоинспекторов. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, личность водителя установлена. В отношении него составлены административные материалы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников