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Ру Тат
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Происшествия
1 июля 2022  16:38
Павел Климчак

В Альметьевске поймали сбежавшего из колонии-поселения

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Накануне в колонию-поселение Альметьевска доставили 59-летнего осужденного по статье за угрозу убийством. 

Сегодня утром, как стало известно «Татар-информу», мужчина покинул территорию колонии-поселения. Однако уже к обеду стражам порядка удалось найти его и задержать.

В соответствии со статьей УИК , осужденные пользуются правом свободного перемещения по территории колонии-поселения, но этот заключенный отправился за пределы этой территории. Его задержали полицейские и сотрудники подразделения розыска УФСИН.

#колония-поселение #Альметьевск
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