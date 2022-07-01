В Альметьевске поймали сбежавшего из колонии-поселения

Накануне в колонию-поселение Альметьевска доставили 59-летнего осужденного по статье за угрозу убийством.

Сегодня утром, как стало известно «Татар-информу», мужчина покинул территорию колонии-поселения. Однако уже к обеду стражам порядка удалось найти его и задержать.

В соответствии со статьей УИК , осужденные пользуются правом свободного перемещения по территории колонии-поселения, но этот заключенный отправился за пределы этой территории. Его задержали полицейские и сотрудники подразделения розыска УФСИН.