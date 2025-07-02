В Альметьевске поймали байкера, пытавшегося уехать от ДПС по дворам и тротуарам

В Альметьевске попытка мотоциклиста прославиться в соцсетях закончилась штрафами и спецстоянкой.

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, на улице Гагарина инспекторы ДПС заметили водителя кроссового мотоцикла без шлема и с пассажиром. На требование остановиться он попытался скрыться, лавируя по тротуарам и дворам.

Погоня завершилась в отделе полиции, где нарушителю выписали семь протоколов на сумму свыше 20 тыс. рублей. Мотоцикл отправили на спецстоянку.