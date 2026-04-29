СВО 29 апреля 2026 14:39

В Альметьевске поддержали семьи участников СВО духовной поездкой в Дивеево

Семьи погибших участников специальной военной операции из Альметьевска совершили паломническую поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь. Поездка была организована при поддержке главы Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдиновой и содействии социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

В рамках визита участники посетили главные святыни обители – Казанский собор и Святую Канавку. Родственники павших бойцов смогли помолиться, почтить память своих близких и прикоснуться к духовным традициям одного из главных православных центров страны.

Как отметили организаторы, подобные поездки направлены на поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и помогают восстановить внутреннее равновесие.

Участники подчеркнули, что возможность побыть в тишине, обратиться к вере и разделить переживания с другими стала для них важной частью пути к душевному спокойствию.

«Такие поездки – это не просто возможность сменить обстановку. Это время для молитвы, для памяти и для того, чтобы найти в себе силы жить дальше», – поделились участники.

Родственники выразили благодарность руководству района и представителям фонда за внимание, поддержку и организацию поездки. В администрации района отметили, что работа по оказанию помощи семьям погибших военнослужащих будет продолжена.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

