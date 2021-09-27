В Альметьевске под суд пойдут трое мужчин, которые расплачивались фальшивками в магазинах

Впервые в поле зрения полицейских злоумышленники попали еще в марте. Тогда житель Альметьевска расплатился фальшивой пятитысячной купюрой в одном из городских ТЦ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой».

В конце апреля сотрудники отдела ЭБ и ПК ОМВД России по Альметьевскому району совместно с совместно с коллегами УЭБ и ПК МВД по РТ задержали мужчину. Во время допроса он пояснил, что в момент сбыта подделки с ним находились еще двое – уроженец Ульяновска и житель Альметьевского района.

В середине мая в Казани был пойман еще один злоумышленник. Он подтвердил, что именно он был с первым задержанным в момент оплаты товара липовыми деньгами.

Дело в отношении троих фальшивомонетчиков с обвинительным заключением направлено в Альметьевский городской суд.

