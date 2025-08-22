news_header_top
Происшествия 22 августа 2025 17:19

В Альметьевске под суд пойдет управляющая кафе «Роллар», где отравились 23 человека

В Альметьевске прокуратура утвердила обвинение 28-летней управляющей кафе «Роллар». Она обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, в апреле 2025 года управляющая проигнорировала меры безопасности, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Она нарушила правила приготовления, хранения и реализации продуктов питания, что привело к массовому отравлению.

С 11 по 16 апреля 2025 года в больницу Альметьевска обратились 23 человека с симптомами острого инфекционного заболевания, вызванного сальмонеллой, после употребления блюд из указанного заведения.

Уголовное дело, возбужденное ранее по требованию прокуратуры, направлено в суд для рассмотрения.

#Альметьевск
