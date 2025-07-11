В Альметьевске почтили память погибших бойцов СВО на встрече с их семьями

В Соборной мечети Альметьевска состоялась душевная встреча с женщинами, потерявшими своих мужей и сыновей в ходе специальной военной операции. На мероприятии собрались представители местной власти, духовенства и общественных организаций, чтобы выразить поддержку и благодарность семьям павших героев.

Среди участников были заместитель главы Альметьевского района Роза Афлятунова, заместитель муфтия Татарстана по вопросам поддержки участников СВО и их семей Мансур хазрат Джалялетдинов, имам-мухтасиб района Исмаил хазрат Сингатуллин, координатор фонда «Защитники Отечества» Екатерина Кузнецова, активист центра «Опора героев» Рузель Гиниятуллин и другие.

Встреча началась с чтения Корана и молитвы (дога) за души погибших. От имени муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина Мансур хазрат Джалялетдинов передал слова признательности и поддержки женщинам, чьи близкие погибли, выполняя воинский долг.

«Благодарим вас за то, что воспитали таких мужественных сыновей и достойных мужей. Они первыми встали на защиту Родины, не раздумывая ответили на ее зов. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», — подчеркнул духовный лидер.

Особую благодарность выразили председателю совета «Шура аксакалов» Альметьевского мухтасибата, который координирует сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Ему вручили благодарственное письмо за вклад в общее дело.

Рузель Гиниятуллин поблагодарил матерей за воспитание настоящих защитников Отечества, отметив важность дальнейшей поддержки их семей и помощи бойцам в возвращении к мирной жизни.

Обсуждались также меры поддержки семей, проекты по сохранению памяти о погибших и идеи по патриотическому воспитанию молодежи.

Эта теплая и наполненная глубокими чувствами встреча длилась более двух часов. Женщины находили в общении друг с другом опору и понимание, делились опытом и говорили о важности продолжения дела своих близких — защиты Родины и воспитания патриотизма у молодого поколения.

В завершение мероприятия участницам вручили цветы и памятные подарки от имени Альметьевского мухтасибата.