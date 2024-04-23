В Альметьевске по программе «Наш двор» начали демонтаж старых погребов и асфальта

В Альметьевском районе РТ по программе «Наш двор» специалисты начали демонтаж старых погребов, непригодных для дальнейшего использования бордюрных ограждений и старого асфальта. Работы также стартовали в одном из дворов на ул. Достоевского в поселке Нижняя Мактама.

Всего за строительный сезон в городе и районе будет отремонтировано 36 дворов на сумму 409 млн рублей.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, работы стартовали 22 апреля, в планах завершить их до 30 августа.

В Альметьевске обновят дворы по улицам Ризы Фахретдина, Тукая, Ленина, Клары Цеткин, Маяковского и других. Также большой ремонт пройдет в девяти дворах Нижней Мактамы.

Как заявил и.о. директора МУП «ГУАД» Рафис Нуришанов, все работы будут выполнены в полном объеме.

Весь комплекс благоустройства традиционно включит шесть видов работ: ремонт дорог и тротуаров, установку скамеек и урн, хозяйственно-бытового оборудования, детского и спортивного оборудования на покрытии из песка, организацию наружного освещения, контейнерных площадок.

Напомним, в 2022 году по республиканской программе «Наш двор» в Альметьевском районе было обустроено 77 территорий, в 2023-м — 41. Всего за время действия программы в муниципальном образовании предстоит облагородить 532 двора.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис республики Рустам Минниханов. В 2024-м по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории. В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Традиционно весной начинается планирование программы на последующие годы, в том числе по общественным пространствам и дворовым территориям. Напомним, с 15 марта по 30 апреля жители смогут определить, какие новые объекты появятся в городах. Отдать свой голос можно на gorodsreda.tatar.ru, в приложении «Услуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru