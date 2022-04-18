В Альметьевске по проекту «Наш двор» дорожники приступили к демонтажным работам

В Альметьевском районе Татарстана стартовала реализация республиканской программы благоустройства дворов «Наш двор». В 2022 году в Альметьевском районе планируется благоустроить 77 дворов. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Количество дворов в этом году чуть меньше, но работы в них более масштабные. Соответственно сумма вложений остается на том же уровне», — отметил спикер.

На сегодняшний день приступили к демонтажным работам во дворах по адресу: ул. Гагарина, 9, Маяковского, 56, 58, проспект Строителей, 49а, во вторник работы начнутся во дворах домов 37, 43 и 45 на Нефтяников.

Сегодня запланирована встреча с жителями по итоговым схемам во дворах по адресам: Клары Цеткин, 47, 49, Пушкина, 50, 52, Чехова, 31, Клары Цеткин, 29а, 31, а также в шести дворах села Русский Акташ.

Программа предполагает комплексное благоустройство дворов, которое состоит из набора обязательных работ: асфальтирование проездов, асфальтирование существующих и создание новых тротуаров, установка скамеек и урн, ремонт наружного освещения, установка детских игровых комплексов, размещение площадок для твердых бытовых отходов.

Программа «Наш двор» инициирована Президентом республики Рустамом Миннихановым.

23 апреля на территории Альметьевского муниципального района состоится общерайонный субботник.

Для проведения выбраны три участка, которые требуют проведения очистки. Это общественные территории жилых домов №1, 3, 5 по ул. Шевченко, домов № 23,17 по ул. Джалиля и площадь ДК «Нефтьче» (зеленая зона).

«Также в этот день на расчистку территорий выйдут все предприятия, учебные заведения, индивидуальные предприниматели, учреждения культуры и здравоохранения. На внутриквартальных территориях управляющими компаниями будут проведены праздники двора для привлечения жителей к субботнику. Сельские поселения приведут в порядок подведомственные территории», — сказал мэр и призвал всех жителей района присоединиться к уборке.