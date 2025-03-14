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Общество 14 марта 2025 16:16

В Альметьевске по нацпроекту построят новый объект здравоохранения

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В Альметьевске по нацпроекту построят новый объект здравоохранения
фото: пресс-служба Центра врача общей практики

В микрорайоне Урсала началось строительство Центра врача общей практики, который будет расположен на улице Шамиля Бикчурина. Новый объект здравоохранения обеспечит доступ к медицинским услугам для 2,7 тысячи жителей, включая детей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

На данном этапе ведут подготовительные работы: подрядчик устанавливает временное ограждение и обустраивает бытовые помещения. Ожидается, что строительство завершат до конца текущего года.

Центр врача общей практики предоставит медпомощь как взрослым, так и детям, что значительно повысит доступность первичной медико-санитарной помощи в районе.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

#национальные проекты
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