В Альметьевске первым замруководителя исполкома стал экс-директор Департамента экологии

4 мая на традиционной планерке в Альметьевске глава района Тимур Нагуманов озвучил новое кадровое назначение.

С 30 апреля первым заместителем руководителя исполкома района стал Айнур Исхаков. Ранее он возглавлял Департамент экологии и благоустройства. Также с 30 апреля он является исполняющим обязанности руководителя исполкома города.

Айнур Исхаков родился в селе Калейкино Альметьевского района РТ 11 мая 1982 года, имеет высшее образование.

Трудовую карьеру начал в ОАО имени Н. Е. Токарликова, где работал на различных должностях с 2005-го по 2010 год. Затем возглавлял коммерческие структуры, а также занимал должность директора в Управляющей компании «Алсу 2».

Департамент экологии и природопользования Альметьевского района возглавил в 2015 году. Женат, воспитывает сына и дочь.

«По Департаменту экологии пока открытый вопрос. Кандидатура на освободившуюся должность пока неизвестна», — прокомментировали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Альметьевского района.

Фото: газета «Знамя труда».