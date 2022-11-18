В Альметьевске открылся первый в Татарстане большой ледовый каток

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С сегодняшнего дня жители и гости города Альметьевска могут покататься на катке. Это первый ледовый объект в Татарстане, который открылся в начинающемся зимнем сезоне. В первый день работы катка людей на нем было не так много, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

Площадь катка, расположенного на площади у ДК «Нефтьче», 3 тыс. кв. метров. Подготовка к эксплуатации объекта началась в начале ноября. Лед заливали при температуре в 5 градусов ниже нуля.

Стоит отметить, что в 2020 году каток был открыт уже 4 ноября, а в прошлом — 13 ноября. Смещение графика связано с теплой осенью — метеорологическая зима пришла в республику совсем недавно.

Кататься здесь смогут как взрослые, так и дети, предоставляются услуги проката. Каток работает в ежедневном режиме с 10 до 22 часов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах с 15 ноября начали заливать катки.