В Альметьевске пересмотрят планы ремонта дорог в селах: «Формальный подход недопустим»

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевском районе Татарстана пересмотрят план ремонта дорог в сельских поселениях. Причиной послужила критика со стороны руководителя исполкома района Гюзель Хабутдиновой, высказанная на деловом понедельнике с профильными специалистами.

«Любая работа, направленная на улучшение дорожной инфраструктуры, должна быть ориентирована на конкретный результат, а не на формальное выполнение задач», – подчеркнула Хабутдинова. Она раскритиковала процесс сбора предложений и составления списков дорог, подлежащих ремонту, отметив, что зачастую за этим не следует реальных действий и контроля.

Руководитель особо отметила важность учета мнения самих сельчан при планировании работ. «Сбор списков без последующего контроля и надлежащих действий неприемлем. Жители должны видеть результат – только тогда будет доверие и обратная связь», – сказала она.

Отдельно Хабутдинова выделила поселения, жители которых активно участвуют в программе самообложения. «Если жители проявляют инициативу и готовы вкладываться в развитие своей малой родины, то мы должны оказать поддержку, учитывать при определении ресурсов», – заявила она.

По итогам совещания ответственным службам было поручено доработать план ремонта с учетом текущего состояния дорог, а также реальной инициативы населения на местах.