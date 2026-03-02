news_header_top
СВО 2 марта 2026 09:28

В Альметьевске передали государственные награды семьям участников СВО

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске в рамках расширенного совещания состоялось вручение государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Награды передала глава муниципального района Гюзель Хабутдинова.

Указом Президента РФ за проявленные отвагу и самоотверженность военнослужащие посмертно удостоены орденов Мужества, медалей Жукова, Суворова и медалей «За боевые отличия».

Со словами благодарности к руководству района обратился отец героически погибшего Ильнара АхметвалиеваРамиль Ризванович Ахметгалиев. Он поблагодарил руководство района за постоянное внимание и поддержку, отметив, что подвиг их сыновей не забыт.

Напомним, что в Альметьевске для поддержки семей военнослужащих с первых дней мобилизации работает оперативный штаб «Своих не бросаем». По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 (8553) 26-01-01.

#СВО
