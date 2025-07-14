В Альметьевске отпраздновали Малый Сабантуй для людей с ограниченными возможностями

Фото: пресс-служба Альметьевского МО

Альметьевск вновь стал площадкой для теплого и яркого праздника — здесь состоялся Малый Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие объединило гостей и участников со всего юго-восточного региона Татарстана.

Фото: фото пресс-служба Альметьевского МО ©

Праздник прошел в городском парке в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». Организаторы подготовили для гостей насыщенную и разнообразную программу: мастер-классы по прикладному творчеству, подвижные игры, спортивные конкурсы и концерт с участием местных артистов.

Фото: фото пресс-служба Альметьевского МО ©

С теплыми словами к участникам обратились министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров, заместитель главы Альметьевского района Роза Афлятунова и руководитель местного управления соцзащиты Рустем Гараев. В рамках торжественной части первоклассникам вручили школьные наборы, а активных горожан с ОВЗ наградили за вклад в общественную жизнь.

Отметим, что в следующем году Малый Сабантуй в Альметьевске отметит 30 лет со дня первого проведения.