news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 12:02

В Альметьевске отпраздновали Малый Сабантуй для людей с ограниченными возможностями

Читайте нас в
Телеграм
В Альметьевске отпраздновали Малый Сабантуй для людей с ограниченными возможностями
Фото: пресс-служба Альметьевского МО

Альметьевск вновь стал площадкой для теплого и яркого праздника — здесь состоялся Малый Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие объединило гостей и участников со всего юго-восточного региона Татарстана.

Фото: фото пресс-служба Альметьевского МО ©

Праздник прошел в городском парке в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». Организаторы подготовили для гостей насыщенную и разнообразную программу: мастер-классы по прикладному творчеству, подвижные игры, спортивные конкурсы и концерт с участием местных артистов.

Фото: фото пресс-служба Альметьевского МО ©

С теплыми словами к участникам обратились министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров, заместитель главы Альметьевского района Роза Афлятунова и руководитель местного управления соцзащиты Рустем Гараев. В рамках торжественной части первоклассникам вручили школьные наборы, а активных горожан с ОВЗ наградили за вклад в общественную жизнь.

Отметим, что в следующем году Малый Сабантуй в Альметьевске отметит 30 лет со дня первого проведения.

#лето в Татарстане #Альметьевск #сабантуй
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025