news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 января 2026 12:02

В Альметьевске отметят закрытие Года Защитника Отечества и открытие Года единства народов

Читайте нас в
Телеграм
В Альметьевске отметят закрытие Года Защитника Отечества и открытие Года единства народов

В Альметьевске 23 января в 18:00 на сцене Дворца культуры «Нефтьче» состоится торжественная церемония, приуроченная к подведению итогов Года Защитника Отечества и официальному открытию Года единства народов России.

Мероприятие призвано подчеркнуть связь между героическим прошлым страны и ее созидательным будущим.

«Завершающийся Год Защитника Отечества был наполнен проектами, направленными на поддержку военнослужащих и ветеранов, а также на патриотическое воспитание молодежи», – отметили в администрации.

Наступающий Год единства народов России будет посвящен укреплению межнационального согласия, сохранению традиций и культурного многообразия, которыми богат Альметьевский район. Торжественная церемония позволит жителям города отметить эти важные события и вспомнить о роли каждого поколения в формировании патриотических ценностей и укреплении гражданского единства.

#Год единства народов России #Год защитника Отечества
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
Шаабан – 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

Шаабан – 2026: в какие дни держать уразу и как провести его мусульманам

19 января 2026