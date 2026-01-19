В Альметьевске отметят закрытие Года Защитника Отечества и открытие Года единства народов

В Альметьевске 23 января в 18:00 на сцене Дворца культуры «Нефтьче» состоится торжественная церемония, приуроченная к подведению итогов Года Защитника Отечества и официальному открытию Года единства народов России.

Мероприятие призвано подчеркнуть связь между героическим прошлым страны и ее созидательным будущим.

«Завершающийся Год Защитника Отечества был наполнен проектами, направленными на поддержку военнослужащих и ветеранов, а также на патриотическое воспитание молодежи», – отметили в администрации.

Наступающий Год единства народов России будет посвящен укреплению межнационального согласия, сохранению традиций и культурного многообразия, которыми богат Альметьевский район. Торжественная церемония позволит жителям города отметить эти важные события и вспомнить о роли каждого поколения в формировании патриотических ценностей и укреплении гражданского единства.