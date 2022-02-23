В Альметьевске наградили офицеров запаса и ветеранов педагогического труда

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

Во Дворце культуры «Нефтьче» в Альметьевске состоялось торжественное событие, посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны военной службы, действующие офицеры, руководители предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевского района.

Присутствующих от имени главы района Тимура Нагуманова поздравил глава исполкома муниципалитета Айдар Каюмов. В своем выступлении он отметил, что День защитника Отечества является всенародным праздником, связанным с победами российского оружия на суше и на море, традициями боевого братства, доблестью тех, кто с честью выполнил свой воинский долг и кто сегодня находится в рядах российской армии.

«С учетом событий последних дней, хочу пожелать вам мирного неба над головой, чтобы наш город Альметьевск чувствовал себя в безопасности, но мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы память и уважение к нашим ветеранам не забывались и не меркли на протяжении многих десятилетий и столетий», — отметил Айдар Каюмов.

Руководитель исполкома вручил награды и благодарственные письма офицерам запаса и ветеранам педагогической службы.

Член Альметьевского отделения организации ветеранов «Боевое Братство» Александр Андронов удостоился медали «За верность десантному братству». За личные заслуги в содействии молодым педагогам знаком отличия «Почетный наставник» наградили ветерана педагогического труда Ивана Рябова.

Генерал-майор запаса, участник боевых действий в Сирии, кандидат юридических наук Равиль Мугинов отметил, что праздник проходит в неспокойное время.

«К сожалению, так сложилось, что сегодняшний праздник проходит в неспокойное время. Военно-политическая обстановка вокруг России накалилась до предела. Мы оцениваем ее как кризисную. Страны Запада во главе с США препятствуют возрождению России как великой державы. Западные СМИ публикуют ложные обвинения о возможной агрессии России против Украины. Но нас, мужчин, этим не напугаешь. Мужество, честь, отвага являются составной частью нашего генетического кода. И несмотря на тяжелые будни повседневной жизни, они сохраняются в наших сердцах и в нашей крови. Если будет необходимо, мы снова встанем на защиту своих близких, своего дома, своей страны», — отметил он, обращаясь к присутсвующим.

Мероприятие украсили концертные номера творческих коллективов района.