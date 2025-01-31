В Альметьевске открылся семинар современной драматургии

Фото: © Таня Афонина

Минимум пять-шесть спектаклей по пьесам молодых авторов должны быть поставлены в ближайшее время в разных театрах. На такой итог рассчитывают организаторы трехдневного семинара-интенсива современной драматургии, который начал свою работу сегодня, 31 января, в Альметьевске.

Фото: © Таня Афонина

Организаторами мероприятия выступили Союз писателей РТ, Альметьевский татарский драмтеатр и благотворительный фонд «Татнефть».

На торжественной церемонии открытия семинара к его участникам с приветственным словом обратились директор БФ «Татнефть» Эльмира Газизова, директор драмтеатра Фарида Исмагилова и руководитель Альметьевского отделения Союза писателей РТ Равиль Сабыр.

Фото: © Таня Афонина

В тренингах примут участие 15 человек в возрасте от 19 до 57 лет. Среди них есть, например, победитель конкурса «Новая татарская пьеса-2024» Артур Ибрагимов и автор инсценировки спектакля «Куркак батыр» театра Кариева Лилия Гибадуллина.

Вместе с уже имеющими опыт драматургического письма секреты мастерства будут изучать и те, кто не написал ни одной пьесы и еще только мечтает увидеть спектакль по своему произведению. Это студенты Высшей школы нефти, артисты театральной площадки «Аулак», журналисты, поэты, работники предприятий нефтяной промышленности, артисты Альметьевского драмтеатра.

Фото: © Таня Афонина

Художественный руководитель Центра современной драматургии и режиссуры Башкортостана Зиннур Сулейманов будет по своей авторской методике пошагово учить участников семинара обозначать контуры будущей пьесы. По его словам, в первом таком семинаре, который прошел в Стерлитамаке, приняли участие шесть человек, четверо из них написали в итоге пьесы, три из которых уже поставлены в разных театрах.

Семинар продлится до 2 февраля. К окончанию обучения участники должны будут построить структуру своей будущей пьесы. Получат они и домашнее задание — составить диалоги.