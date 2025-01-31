В Альметьевске открылся семинар современной драматургии
Минимум пять-шесть спектаклей по пьесам молодых авторов должны быть поставлены в ближайшее время в разных театрах. На такой итог рассчитывают организаторы трехдневного семинара-интенсива современной драматургии, который начал свою работу сегодня, 31 января, в Альметьевске.
Организаторами мероприятия выступили Союз писателей РТ, Альметьевский татарский драмтеатр и благотворительный фонд «Татнефть».
На торжественной церемонии открытия семинара к его участникам с приветственным словом обратились директор БФ «Татнефть» Эльмира Газизова, директор драмтеатра Фарида Исмагилова и руководитель Альметьевского отделения Союза писателей РТ Равиль Сабыр.
В тренингах примут участие 15 человек в возрасте от 19 до 57 лет. Среди них есть, например, победитель конкурса «Новая татарская пьеса-2024» Артур Ибрагимов и автор инсценировки спектакля «Куркак батыр» театра Кариева Лилия Гибадуллина.
Вместе с уже имеющими опыт драматургического письма секреты мастерства будут изучать и те, кто не написал ни одной пьесы и еще только мечтает увидеть спектакль по своему произведению. Это студенты Высшей школы нефти, артисты театральной площадки «Аулак», журналисты, поэты, работники предприятий нефтяной промышленности, артисты Альметьевского драмтеатра.
Художественный руководитель Центра современной драматургии и режиссуры Башкортостана Зиннур Сулейманов будет по своей авторской методике пошагово учить участников семинара обозначать контуры будущей пьесы. По его словам, в первом таком семинаре, который прошел в Стерлитамаке, приняли участие шесть человек, четверо из них написали в итоге пьесы, три из которых уже поставлены в разных театрах.
Семинар продлится до 2 февраля. К окончанию обучения участники должны будут построить структуру своей будущей пьесы. Получат они и домашнее задание — составить диалоги.