В Альметьевске торжественно открылся Индустриальный сквер с экстрим-парком

Фото: Антон Селезнев

Сегодня в Альметьевске открылась новая профессиональная скейтплощадка. Теперь фронт борды и бэкфлипы (трюки, выполняемые на скейтборде, – прим. Т-и) как профессиональные, так и начинающие спортсмены экстремальных видов спорта смогут выполнять в специально оборудованном пространстве.

«В этом парке отличные имитации уличных фигур, и потому это пространство отлично подходит как для тренировок, так и для проведения соревнований среди уже опытных спортсменов», — отметил руководитель РОО «Федерация скейтбординга и роллер спорта в РТ» Павел Антонов.

Экстрим-парк стал частью Индустриального сквера, который сегодня был презентован жителям города. Уникальность нового общественного пространства заключается в том, что он возведен на территории действующей котельной. По мнению авторов, проект переосмысливает роль промышленности в экосистеме города. Сам же он является доказательством того, что промышленные предприятия настолько плотно вросли в нашу жизнь, что могут существовать в гармонии с окружающей средой.

«Идея парка родилась после того, как мы с командой пришли на это место. Мы увидели асфальтированное поле, и казалось бы, что не за что зацепиться в плане основной идеи. Но нас поразили растения, которые произрастали сквозь трещины асфальта. В одной из трещин рос прекрасный куст помидора с плодами. И мы поняли, что как бы мы ни старались, природа берет своё — она разбивает асфальт, вскрывает искусственное человеческое сознание, и все равно занимает то место, которое принадлежит ей по праву. А газовые трубы здесь выполняют малые архитектурные формы — места для отдыха, светильники, урны», — рассказал инженер садово-паркового строительства Игорь Сафиуллин.

Фото: Антон Селезнев

Сквер стал частью паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках», все объекты которой тесно связаны с историей и культурой нефтяного региона. Индустриальный сквер не стал исключением. Культурный код региона нашел свое отражение в его стилистических решениях.

Территория площадью восемь тысяч квадратных метров сама по себе уже является масштабной инсталляцией, куда кроме скейт-парка вошли арт-объекты, мурал «Теории происхождения нефти», медиаобъект «Солнечный факел», лазерная инсталляция «Нокта». Не обошлось и без ботанической составляющей, которая как бы произрастает из-под асфальта.

Фото: Антон Селезнев

Интересно, что концепция парка разработана на основе исследований и опросов жителей с учетом пожеланий инициативного локального сообщества райдеров, экспертов по архитектуре, ландшафтному дизайну, паблик-арту и инженеров-строителей скейтпарков.

Социальный проект реализован «Татнефтью» совместно с Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург).

«„Татнефть“ стремится создавать в нефтяном регионе комфортные условия для полноценной, активной творческой жизни людей. Мы строим детские сады, школы, медучреждения, инвестируем в развитие образования, медицины, культуры, спорта. Создание общественных пространств — одно из многочисленных направлений нашей деятельности. Уверен, наш Индустриальный сквер станет новым местом притяжения людей!» — резюмировал заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Рустам Мухамадеев.