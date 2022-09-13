В Альметьевске открылся Центр ветеринарной медицины для бездомных собак

Сегодня в Альметьевске открылся Центр ветеринарной медицины, который будет ориентирован на работу с бездомными животными. Бродячих собак будут отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать обратно. Также здесь начнут проводиться пилотные операции и для собак, которые содержатся в домашних условиях.

Открытие центра состоялось при участии главы района Тимура Нагуманова, замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдара Нугуманова, замгенерального директора по соцразвитию «Татнефти» Рустама Мухамадеева и других.

«Мы все прекрасно знаем, что вопрос содержания бездомных животных, бродячих собак — серьезная проблема нашего общества. Получается так, что не все члены нашего общества готовы бережно относиться к животным, многие из них по-прежнему попадают на улицы. Однако открытие центра не означает решение всех проблем. Мы будет выстраивать эту работу совместно с жителями и горожанами, волонтерами и активистами», — отметил глава района, обращаясь к присутствующим.

Центр отремонтирован и оснащен за счет гранта компании «Татнефть» и состоит из четырех блоков. Он оснащен современным оборудованием для лабораторных исследований, профилактики, лечения и хирургического вмешательства. Планируется, что здесь будет оказываться большой спектр услуг мелким домашним животным.

Для этого первый блок оснащен ординаторской, здесь также будет проводиться прием и осмотр животных. При решении об операции животное подготовят и перевезут на каталке в операционный блок.

Второй блок включает операционную комнату, которая оснащена всем необходимым оборудованием для хирургических вмешательств и холодильником для хранения лекарств. Третий блок — послеоперационный (реанимационный) кабинет на восемь клеток. В блоке имеется освещение, отопление, вентиляция, УФ-лампы для обеззараживания.

Четвертый блок предусмотрен для мойки и дезинфекции транспорта, на котором привозят животных. Работать в центре будут три сотрудника: терапевт, хирург и один санитар.