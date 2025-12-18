В Альметьевске открыли новый перинатальный центр, рассчитанный на 3,5 тыс. родов в год

При Альметьевской районной многопрофильной больнице начал свою работу новый перинатальный центр. Прием пациенток начался с сегодняшнего дня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе больницы.

Строительство объекта велось с мая 2024 года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке Рустама Минниханова. Центр рассчитан на проведение до 3,5 тысячи родов в год. Здесь предусмотрено 168 коек для женщин и 85 – для новорожденных.

В новом семиэтажном комплексе площадью 18 тысяч квадратных метров размещены диагностические отделения, родовые залы, операционный блок, реанимация для женщин и новорожденных, отделения патологии беременности и новорожденных, а также палаты совместного пребывания мам и малышей.

Для женщин с инфекционными заболеваниями предусмотрены отдельные боксы. Отделение реанимации оснащено современной аппаратурой и кювезами для выхаживания младенцев.

Центр будет принимать женщин со средней степенью риска, а также пациенток гинекологического профиля из Альметьевска и близлежащих районов: Альметьевского, Муслюмовского, Сармановского, Азнакаевского, Лениногорского и Черемшанского.

Фото: Пресс-служба Альметьевской районной многопрофильной больницы