В Альметьевске открыли мемориальную доску участнику СВО Рустаму Мурзину

В Альметьевске на доме, где вырос Рустам Мурзин с позывным Бес, открыли мемориальную доску. Боец, работавший до отправки на СВО спасателем, погиб при исполнении воинского долга в мае 2026 года. Почтить его память пришли родные, друзья, коллеги и сослуживцы.

Рустам Мурзин в 2022 году отправился защищать Родину. В зоне специальной военной операции рядом с ним находился верный пёс по кличке Бес.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Сейчас собака живёт у семьи погибшего и стала для близких особенной памятью о нём.

«С собакой всё хорошо, он живёт с нами дома, и это большая частичка, которая осталась с нами, каждый день греет нам душу», — рассказала дочь бойца Камилла Мурзина.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Она вспоминает отца как открытого и отзывчивого человека, который умел поддержать и помочь в трудную минуту. По словам Камиллы, даже спустя годы после начала службы семья удивлялась, сколько друзей и товарищей было у Рустама.

На церемонии сослуживцы и близкие поделились воспоминаниями о бойце. Один из его знакомых рассказал, как случайно встретил Рустама во время доставки гуманитарной помощи в подразделение «Тимер».

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Родные поблагодарили всех, кто пришёл на открытие мемориальной доски, и попросили сохранить память о герое.

«Я всем благодарна, что вы пришли, спасибо, что вы его помните. Я очень хотела, чтобы вы его не забывали — это единственное, что вас прошу. Ходите к нему все на кладбище, он вас всех ждёт», — сказала супруга Рустама Мурзина.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Мать бойца отметила, что семья гордится сыном и тем, каким человеком он вырос.

«Герой рождается для себя, а умирает за людей. Мы так воспитывали своего сына. Мы очень гордимся им, земля пухом», — сказала она.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко